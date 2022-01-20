США наложили санкции на двух депутатов ОПЗЖ за "дестабилизацию Украины"

Министерство финансов США объявило о санкциях против четырех граждан Украины, в том числе двух народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", за "содействие России в дестабилизации Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под санкции попали депутаты ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, а также бывший депутат-регионал, соавтор "законов 16 января" Владимир Олейник и Владимир Сивкович, заместитель секретаря СНБО при президентстве Виктора Януковича.

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В Минфине заявили, что эти четыре человека вовлечены в управляемую российским правительством деятельность по дестабилизации Украины.

"Названые лица действуют по указаниям российской ФСБ и поддерживают управляемые из России операции влияния, направленные против США, их союзников и партнеров. Эти четыре лица играли ту или иную роль в российских глобальных кампаниях для дестабилизации ситуации в суверенных государствах для содействия политическим целям Кремля. США продолжат предпринимать шаги через такие действия, как это, и в партнерстве с украинским правительством, для идентификации, разоблачения и прекращения дестабилизационных действий России", - говорится в заявлении.

В сообщении Минфина отмечается, что российская разведка получила указание вербовать действующих и бывших украинских чиновников для того, чтобы подготовиться взять управленческий контроль и контроль над критической инфраструктурой Украины. "В центре этой работы – Тарас Козак и Олег Волошин, два действующих народных депутата от партии Виктора Медведчука, который уже под санкциями США за его роль в подрыве суверенитета Украины в 2014 году", – говорится в тексте.

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Отмечается, что Козак, контролирующий несколько телеканалов, поддержал план ФСБ "очернить" топ-представителей близкого окружения Владимира Зеленского, обвиняя их в провале борьбы с эпидемией коронавируса. Вдобавок Козак использовал свои медиаресурсы для продвижения дезинформационных нарративов по президентским выборам в США. В США считают, что в 2020 году Козак сотрудничал с агентурой ФСБ.

Относительно Волошина отмечают, что он работал с российскими агентами для ослабления позиций украинского правительства, а также с россиянином Константином Климником, связанным с ФСБ, на которого наложили санкции за попытки влиять на выборы в США для координации передачи информации для влияния на выборы в США.

По поводу Владимира Олейника отмечают, что он переехал в Россию из Украины после революции и разделяет антизападные взгляды. В США считают, что он в 2021 году, по указанию ФСБ, занимался сбором информации о критической инфраструктуре Украины.

Владимир Сивкович, по данным США, работал с российской разведывательной агентурой для операций влияния, чтобы продвигать поддержку идеи уступить оккупированный Крым России в обмен на отвод поддерживаемых РФ сил из Донбасса.

"В начале 2020 года Сивкович координировался с российской разведкой для продвижения дезинформационных кампаний Андрея Деркача перед президентскими выборами", - отмечают в сообщении, добавляя, что он также участвовал в других направленных против США операциях влияния с 2019 года.

Санкции предусматривают блокировку всего имущества и активов этих лиц в США или находящихся в управлении граждан США или американских компаний, а также блокирование любых компаний, которые напрямую или косвенно, на 50% или более находятся в собственности этих лиц.

Без разрешения Управления по контролю за иностранными активами США OFAC американцам запрещается осуществлять транзакции, касающиеся активов этих лиц, предоставлять в их пользу или получать от них средства, товары и услуги.

Напомним, в январе 2021 года США расширили перечень лиц и компаний, обвиненных во вмешательстве в выборы в США. В списке оказались народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, эксдепутат Александр Онищенко, экспрокурор Константин Кулик, а также Андрей Телиженко - бывший сотрудник украинского посольства в США, помогавший личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену на выборах 2020 года.

В 2020 году США ввели санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, публиковавшего пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.