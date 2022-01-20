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Туск заступився за Порошенка і закликав українську владу протистояти реальному агресору

Четвер, 20 січня 2022, 19:01
Порошенко вручає Туску орден, 2019 рік

Глава Європейської народної партії і лідер головної опозиційнох сили Польщі Дональд Туск прокоментував справу п’ятого президента Петра Порошенка, закликавши українську владу об'єднатися, щоб протистояти своєму реальному агресору.

Свою заяву Туск опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Туск наголосив, що уважно стежить за "боротьбою колишнього президента України Петра Порошенка за вільне та справедливе правосуддя та дотримання верховенства права в Україні". 

"Він (Петро Порошенко - Ред.) відданий обороні України від російської агресії. Я закликаю українську владу об'єднатися, щоб протистояти своєму реальному агресору", - зазначив Дональд Туск.

В Європейському парламенті раніше закликали провести судове слухання справи колишнього президента Петра Порошенка з дотриманням стандартів і не вдаватися до вибіркового правосуддя.

19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.

Теми: ПорошенкоПольща
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