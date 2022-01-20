Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск заступився за Порошенка і закликав українську владу протистояти реальному агресору

Четвер, 20 січня 2022, 18:01
Туск заступився за Порошенка і закликав українську владу протистояти реальному агресору
Порошенко вручає Туску орден, 2019 рік

Глава Європейської народної партії і лідер головної опозиційнох сили Польщі Дональд Туск прокоментував справу п’ятого президента Петра Порошенка, закликавши українську владу об'єднатися, щоб протистояти своєму реальному агресору.

Свою заяву Туск опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Туск наголосив, що уважно стежить за "боротьбою колишнього президента України Петра Порошенка за вільне та справедливе правосуддя та дотримання верховенства права в Україні". 

Реклама:

"Він (Петро Порошенко - Ред.) відданий обороні України від російської агресії. Я закликаю українську владу об'єднатися, щоб протистояти своєму реальному агресору", - зазначив Дональд Туск.

В Європейському парламенті раніше закликали провести судове слухання справи колишнього президента Петра Порошенка з дотриманням стандартів і не вдаватися до вибіркового правосуддя.

19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

ВІДЕО ДНЯ

Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.

Теми: ПорошенкоПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: