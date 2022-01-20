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Туск вступился за Порошенко и призвал украинские власти противостоять реальному агрессору

Четверг, 20 января 2022, 18:01
Туск вступился за Порошенко и призвал украинские власти противостоять реальному агрессору
порошенко вручает туску орден, 2019 год

Глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск прокомментировал дело пятого президента Петра Порошенко, призвав украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору.

Свое заявление Туск опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Туск подчеркнул, что внимательно следит за "борьбой бывшего президента Украины Петра Порошенко за свободное и справедливое правосудие и соблюдение верховенства права в Украине".

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"Он (Петр Порошенко – Ред.) предан обороне Украины от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору", - отметил Дональд Туск.

В Европейском парламенте ранее призывали провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.

Темы: ПорошенкоПольша
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