Туск вступился за Порошенко и призвал украинские власти противостоять реальному агрессору

Глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск прокомментировал дело пятого президента Петра Порошенко, призвав украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору.

Свое заявление Туск опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Туск подчеркнул, что внимательно следит за "борьбой бывшего президента Украины Петра Порошенко за свободное и справедливое правосудие и соблюдение верховенства права в Украине".

"Он (Петр Порошенко – Ред.) предан обороне Украины от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору", - отметил Дональд Туск.

В Европейском парламенте ранее призывали провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.