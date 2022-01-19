Не арешт: суд наклав на Порошенка зобов'язання

Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Джерело: засідання суду 19 січня

Деталі: Суд вирішив обрати для Порошенка особисте зобов'язання.

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Прихильники політика зраділи такому рішенню і заспівали у судовій залі гімн України.

Порошенко повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на виклик слідчого, прокурора або суду.

Термін дії обов'язків до 19 березня 2022 року.

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Адвокат нардепа заявив, що захист буде оскаржувати рішення суду, бо головною ціллю було "ізолювати та змусити мовчати" Порошенка.

Підтримати Порошенка, крім нардепів "Євросолідарності", прийшов Штефан Фюле, колишній єврокомісар з питань розширення та сусідства (2010-2014).

Порошенко і Фюле фото: УП

Що було раніше: Печерський суд, який 17 січня обирав запобіжний захід Порошенку, переніс засідання на 19 січня.

Головуючий суддя Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Фото: УП

П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Передісторія:

П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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