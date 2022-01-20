Поліція Алмати заявила, що знайшла "таємні поховання учасників заворушень"

Правоохоронці Алмати повідомили, що виявили нібито таємні "поховання бойовиків", які брали участь у масових заворушеннях.

Джерело: "Інтерфакс-Казахстан" із посиланням на представника департаменту міста

Деталі: За словами представника, таємні поховання проводилися для того, щоб "ускладнити ідентифікацію" людей. За словами поліції, протестувальники "не залишали вбитих, поранених забирали із собою".

Кількість та місця таких поховань не повідомляються, бо представляють оперативний інтерес і не підлягають розголошенню.

У поліції заявляли, що в Алмати під час протестів нібито люди вчинили 7 нападів на морги та викрали 40 тіл.

Нагадаємо: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що у протестах брали участь "закордонні бойовики", але їхні тіла з моргів та вулиць забрали "інші терористи".

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