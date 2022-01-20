Поліція Алмати заявила, що знайшла "таємні поховання учасників заворушень"

Правоохоронці Алмати повідомили, що виявили нібито таємні "поховання бойовиків", які брали участь у масових заворушеннях.

Джерело: "Інтерфакс-Казахстан" із посиланням на представника департаменту міста

Деталі: За словами представника, таємні поховання проводилися для того, щоб "ускладнити ідентифікацію" людей. За словами поліції, протестувальники "не залишали вбитих, поранених забирали із собою".

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Кількість та місця таких поховань не повідомляються, бо представляють оперативний інтерес і не підлягають розголошенню.

У поліції заявляли, що в Алмати під час протестів нібито люди вчинили 7 нападів на морги та викрали 40 тіл.

Нагадаємо: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що у протестах брали участь "закордонні бойовики", але їхні тіла з моргів та вулиць забрали "інші терористи".

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