Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полиция Алматы заявила, что нашла "тайные захоронения участников беспорядков"

Четверг, 20 января 2022, 19:20
ФОТО С САЙТА EKHOKAVKAZA.COM

Правоохранительные органы Алматы сообщили, что обнаружили якобы тайные "захоронения боевиков", принимавших участие в массовых беспорядках.

Источник: "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на представителя департамента города

Детали: По словам представителя, тайные захоронения производились для того, чтобы "затруднить идентификацию" людей. По словам полиции, протестующие "не оставляли убитых, раненых забирали с собой".

Количество и места таких захоронений не сообщаются, потому что представляют оперативный интерес и не подлежат разглашению.

В полиции заявляли, что в Алматы во время протестов якобы люди совершили 7 нападений на морги и похитили 40 тел.

Напомним: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в протестах участвовали "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали "другие террористы".

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Темы: Казахстанмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Казахстан
Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана
Токаев отменил чрезвычайное положение в Казахстане
Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане появился на публике: Я простой пенсионер
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...