Полиция Алматы заявила, что нашла "тайные захоронения участников беспорядков"

Правоохранительные органы Алматы сообщили, что обнаружили якобы тайные "захоронения боевиков", принимавших участие в массовых беспорядках.

Источник: "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на представителя департамента города

Детали: По словам представителя, тайные захоронения производились для того, чтобы "затруднить идентификацию" людей. По словам полиции, протестующие "не оставляли убитых, раненых забирали с собой".

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Количество и места таких захоронений не сообщаются, потому что представляют оперативный интерес и не подлежат разглашению.

В полиции заявляли, что в Алматы во время протестов якобы люди совершили 7 нападений на морги и похитили 40 тел.

Напомним: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в протестах участвовали "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали "другие террористы".

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