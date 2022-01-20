Полиция Алматы заявила, что нашла "тайные захоронения участников беспорядков"
Правоохранительные органы Алматы сообщили, что обнаружили якобы тайные "захоронения боевиков", принимавших участие в массовых беспорядках.
Источник: "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на представителя департамента города
Детали: По словам представителя, тайные захоронения производились для того, чтобы "затруднить идентификацию" людей. По словам полиции, протестующие "не оставляли убитых, раненых забирали с собой".
Количество и места таких захоронений не сообщаются, потому что представляют оперативный интерес и не подлежат разглашению.
В полиции заявляли, что в Алматы во время протестов якобы люди совершили 7 нападений на морги и похитили 40 тел.
Напомним: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в протестах участвовали "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали "другие террористы".
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