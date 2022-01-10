Глава Казахстану заявив, що з моргів викрали тіла "закордонних бойовиків"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки заявив, що у протестах брали участь "закордонні бойовики", але їхні тіла з моргів та вулиць забрали "інші терористи".

Джерело: виступ Токаєва, телеканал Хабар 24

Пряма мова Токаєва: "З упевненістю говорю про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників.

Вони також забирали тіла бойовиків з поля бою.

Це є практика міжнародних терористів відомого походження. Саме так вони замітають сліди.

Деталі: Він заявив, що метою "закордонних бойовиків" було захоплення влади.

Upd. Токаєв заявив президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, що у протестах нібито брали участь бойовики "з інших країн Центральної Азії, зокрема з Афганістану", повідомляє "Интерфакс".

Нагадаємо: Під час цього ж виступу Токаєв заявив, що бойовики "застосовують нову тактику" маскування, переодягаються в цивільний одяг, зголюють бороди тощо.

Передісторія:

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном