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Глава Казахстану заявив, що з моргів викрали тіла "закордонних бойовиків"

Понеділок, 10 січня 2022, 16:53
Глава Казахстану заявив, що з моргів викрали тіла закордонних бойовиків
ТОКАєВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки заявив, що у протестах брали участь "закордонні бойовики", але їхні тіла з моргів та вулиць забрали "інші терористи".

Джерело: виступ Токаєва, телеканал Хабар 24

Пряма мова Токаєва: "З упевненістю говорю про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників.

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Вони також забирали тіла бойовиків з поля бою.

Це є практика міжнародних терористів відомого походження. Саме так вони замітають сліди.

Деталі: Він заявив, що метою "закордонних бойовиків" було захоплення влади.

ВІДЕО ДНЯ

Upd. Токаєв заявив президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, що у протестах нібито брали участь бойовики "з інших країн Центральної Азії, зокрема з Афганістану", повідомляє "Интерфакс".

Нагадаємо: Під час цього ж виступу Токаєв заявив, що бойовики "застосовують нову тактику" маскування, переодягаються в цивільний одяг, зголюють бороди тощо. 

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • МВС Казахстану повідомляє про тисячі  затриманихлюдей в результаті масових протестів.

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Теми: Казахстанмітинги
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