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У Закарпатській облраді спалах COVID-19, зокрема захворів і голова

Четвер, 20 січня 2022, 19:56
Володимир Чубірко. Фото із facebook-сторінки політика

В обласній раді Закарпаття спалах коронавірусної хвороби, зокрема заразився і голова Володимир Чубірко.

Джерело: facebook-сторінка Чубірка

Пряма мова Чубірка: "Друзі! Після того, як у моєму оточенні виявили коронавірус – в обласній раді, в заступників, у головного бухгалтера – вирішив і себе перевірити. І також отримав позитивний результат. 

Тому, як бачите, знаходжуся на ізоляції. Але почуваюся добре – симптомів нема".

Деталі: Чубірко додав, що тестування провели серед співробітників облради, і в багатьох також виявили COVID-19.

Водночас, на самому відеозаписі, де Чубірко говорить, що перебуває на самоізоляції – він стоїть навпроти оператора, а також повз пройшла стороння жінка. Крім того, Чубірко записував звернення на вулиці.

Що було раніше: Чубірка обрали головою від партії "Рідне Закарпаття" менше двох місяців тому – 25 листопада. Він обійняв посаду після того, як частина депутатів відправили у відставку попереднього очільника – Олексія Петрова від провладної партії "Слуга народу".

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяУжгородмісцева владакоронавірусCovid-2019
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