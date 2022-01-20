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В Закарпатском облсовете вспышка COVID-19, в частности, заболел и глава

Четверг, 20 января 2022, 19:56
Владимир Чубирко. Фото из facebook-страницы политика

В областном совете Закарпатья вспышка коронавирусной болезни, в частности, заразился и председатель Владимир Чубирко.

Источник: facebook-страница Чубирка

Прямая речь Чубирка: "Друзья! После того, как в моем окружении обнаружили коронавирус – в областном совете, у заместителей, у главного бухгалтера – решил и себя проверить. И также получил положительный результат.

Потому, как видите, нахожусь на изоляции. Но чувствую себя хорошо – симптомов нет".

Детали: Чубирко добавил, что тестирование провели среди сотрудников облсовета, и у многих также обнаружили COVID-19.

В то же время на самой видеозаписи, где Чубирко говорит, что находится на самоизоляции – он стоит напротив оператора, а также мимо прошла посторонняя женщина. Кроме того, Чубирко записывал обращение на улице.

Что было раньше: Чубирка избрали председателем от партии "Родное Закарпатье" менее двух месяцев назад – 25 ноября. Он вступил в должность после того, как часть депутатов отправили в отставку предыдущего главы – Алексея Петрова от провластной партии "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеУжгородместная властькоронавирусCovid-2019


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