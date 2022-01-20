Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Закарпатском облсовете вспышка COVID-19, в частности, заболел и глава

Четверг, 20 января 2022, 18:56
В Закарпатском облсовете вспышка COVID-19, в частности, заболел и глава
Владимир Чубирко. Фото из facebook-страницы политика

В областном совете Закарпатья вспышка коронавирусной болезни, в частности, заразился и председатель Владимир Чубирко.

Источник: facebook-страница Чубирка

Прямая речь Чубирка: "Друзья! После того, как в моем окружении обнаружили коронавирус – в областном совете, у заместителей, у главного бухгалтера – решил и себя проверить. И также получил положительный результат.

Реклама:

Потому, как видите, нахожусь на изоляции. Но чувствую себя хорошо – симптомов нет".

Детали: Чубирко добавил, что тестирование провели среди сотрудников облсовета, и у многих также обнаружили COVID-19.

В то же время на самой видеозаписи, где Чубирко говорит, что находится на самоизоляции – он стоит напротив оператора, а также мимо прошла посторонняя женщина. Кроме того, Чубирко записывал обращение на улице.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Чубирка избрали председателем от партии "Родное Закарпатье" менее двух месяцев назад – 25 ноября. Он вступил в должность после того, как часть депутатов отправили в отставку предыдущего главы – Алексея Петрова от провластной партии "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеУжгородместная властькоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Закарпатье
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
На Закарпатье разоблачили дельцов, которые продавали некачественные бронежилеты для ВСУ
Президент Венгрии Новак приехала на Закарпатье
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: