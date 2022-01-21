У світі виявили рекордні 3,5 мільйона COVID-випадків

19 січня у світі виявили 3 551 856 COVID-випадків – найбільше за період пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 692 320 випадків, у Франції - 425 183, в Індії – 344 859.

Крім того, в Італії - 188 797 хворих, а в Бразилії – 168 060.

Україна, де 18 479 заражень, на 28 місці у світі між Грецією та Швейцарією. У Європі Україна на 15 місці.

9 070 людей у світі померли від вірусу за добу. Україна за цим показником на 18 місці у світі і на 8 – серед європейських країн.

Нагадаємо: 19 січня в Україні 131 людина померла від коронавірусу за добу, госпіталізували 2 151 особу, одужали 4 446 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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