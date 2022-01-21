В мире обнаружили рекордные 3,5 миллиона COVID-случаев

19 января в мире обнаружили 3 551 856 COVID-случаев – больше всего за период пандемии.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 692 320 случаев, во Франции – 425 183, в Индии – 344 859.

Кроме того, в Италии – 188 797 больных, а в Бразилии – 168 060.

Украина, где 18 479 заражений, на 28 месте в мире между Грецией и Швейцарией. В Европе Украина находится на 15 месте.

9070 человек в мире умерли от вируса за сутки. Украина по этому показателю на 18 месте в мире и на 8 среди европейских стран.

Напомним: 19 января в Украине 131 человек умер от коронавируса за сутки, госпитализирован 2 151 человек, выздоровели 4 446 человек.

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