Китай і Росія заблокували в ООН заявку США на санкції проти Північної Кореї

Китай і Росія зупинили заявку США на запровадження санкцій ООН щодо п'яти північнокорейців у у відповідь на нещодавні ракетні запуски Пхеньяна.

Джерело: Aljazeera, Reuters

Деталі: Дії Китаю та Росії були здійснені напередодні закритого засідання Ради Безпеки ООН по Північній Кореї — другого за два тижні після того, як Пхеньян запустив тактичні керовані ракети. Члени ради — США, Албанія, Бразилія, Франція, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Великобританія, а також Японія - заявили, що "ці пуски демонструють рішучість режиму продовжувати програми створення зброї масового знищення та балістичних ракет за будь-яку ціну, зокрема за рахунок власного народу".

Минулого тижня Штати запровадили односторонні санкції у зв’язку з пусками ракет, включивши у чорний список шістьох північнокорейців, одного росіянина та російську фірму, звинувативши їх у закупівлі товарів для програм з Росії та Китаю. Було запропоновано, щоб п'ятьом з цих осіб також заборонили поїздки ООН і заморожування активів. Запит повинен був бути узгоджений на основі консенсусу комітетом Ради Безпеки щодо санкцій щодо Північної Кореї, що складається з 15 членів.

Проте Китай і Росія "зупинили" пропозицію США, що поставило її у підвішений стан. Китай сказав колегам у Раді, що йому потрібно більше часу для вивчення пропозиції щодо санкцій, тоді як Росія заявила, що необхідно більше доказів, щоб підтримати запит США.

Раніше в четвер Північна Корея заявила, що зміцнить свою оборону від Сполучених Штатів і розгляне можливість відновлення "всіх тимчасово призупинених дій", що є явним посиланням на мораторій на випробування ядерної зброї та ракет великої дальності.

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