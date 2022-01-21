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Китай і Росія заблокували в ООН заявку США на санкції проти Північної Кореї

П'ятниця, 21 січня 2022, 05:16
Китай і Росія заблокували в ООН заявку США на санкції проти Північної Кореї
ФОТО: GETTY IMAGES

Китай і Росія зупинили заявку США на запровадження санкцій ООН щодо п'яти північнокорейців у у відповідь на нещодавні ракетні запуски Пхеньяна.

Джерело: Aljazeera, Reuters

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Деталі: Дії Китаю та Росії були здійснені напередодні закритого засідання Ради Безпеки ООН по Північній Кореї — другого за два тижні після того, як Пхеньян  запустив тактичні керовані ракети. Члени ради — США, Албанія, Бразилія, Франція, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Великобританія, а також  Японія -  заявили, що "ці пуски демонструють рішучість режиму продовжувати програми створення зброї масового знищення та балістичних ракет за будь-яку ціну, зокрема за рахунок власного народу".

Минулого тижня Штати запровадили односторонні санкції у зв’язку з пусками ракет, включивши   у чорний список шістьох північнокорейців, одного росіянина та російську фірму, звинувативши їх у закупівлі товарів для програм з Росії та Китаю. Було запропоновано, щоб п'ятьом з цих осіб також заборонили поїздки ООН і заморожування активів. Запит повинен був бути узгоджений на основі консенсусу комітетом Ради Безпеки щодо санкцій щодо Північної Кореї, що складається з 15 членів.

Проте Китай і Росія "зупинили" пропозицію США, що поставило її у підвішений стан. Китай сказав колегам у Раді, що йому потрібно більше часу для вивчення пропозиції щодо санкцій, тоді як Росія заявила, що необхідно більше доказів, щоб підтримати запит США.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в четвер Північна Корея заявила, що зміцнить свою оборону від Сполучених Штатів і розгляне можливість відновлення "всіх тимчасово призупинених дій", що є явним посиланням на  мораторій на випробування ядерної зброї та ракет великої дальності.

Нагадаємо:

  • Північна Корея продовжувала розвивати свої ядерні програми та програми балістичних ракет у першій половині 2021 року порушуючи санкції ООН і попри погіршення економічної ситуації в країні
  • Проведене у понеділок випробування стало четвертим у Північній Кореї у 2022 році: зокрема два попередні запуски включали "гіперзвукові ракети", здатні розвивати високу швидкість та маневрувати після старту.
  • З 2006 року Північна Корея перебуває під санкціями ООН, які Рада Безпеки посилила протягом багатьох років, намагаючись зупинити фінансування ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Теми: СШАПівнічна КореяКитайРосія
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