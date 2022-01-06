ЗМІ: Випущена КНДР ракета була гіперзвуковою

Снаряд, який на цьому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Джерело: Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA

Деталі: Зазначається, що під час випробування "гіперзвукова плануюча боєголовка" відокремилася від свого ракетного прискорювача і маневрувала на 120 км убік, перш ніж "точно вразила" ціль на відстані 700 км. KCNA повідомило, що тест також підтвердив такі компоненти, як керування польотом і здатність працювати взимку, а ракета продемонструвала свою здатність поєднувати "багатокроковий політ із планерним стрибком і сильне бічне маневрування".

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Що передувало:

Напередодні повідомлялося, що Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод.

Це перший подібний запуск, відколи Північна Корея випробувала серію нових видів зброї, зокрема балістичні ракети, з вересня по листопад.

Державний департамент США заявив, що випробування порушило численні резолюції Ради безпеки ООН і становить загрозу для сусідів Північної Кореї та міжнародної спільноти.

Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

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У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.