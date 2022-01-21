Китай и Россия заблокировали в ООН заявку США на санкции против Северной Кореи

Китай и Россия остановили заявку США на введение санкций ООН в отношении пяти северокорейцев в ответ на недавние ракетные запуски Пхеньяна.

Источник: Aljazeera, Reuters

Детали: Действия Китая и России были совершены накануне закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Северной Корее — второго через две недели после того, как Пхеньян запустил тактические управляемые ракеты. Члены совета — США, Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, а также Япония заявили, что "эти пуски демонстрируют решимость режима продолжать программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет любой ценой за счет собственного народа".

Реклама:

На прошлой неделе Штаты ввели односторонние санкции в связи с пусками ракет, включив в черный список шести северокорейцев, одного россиянина и российскую фирму, обвинив их в закупке товаров для программ из России и Китая. Было предложено, чтобы пяти из этих лиц также запретили поездки ООН и замораживание активов. Запрос должен был быть согласован на основе консенсуса комитетом Совета Безопасности в отношении санкций в отношении Северной Кореи, состоящего из 15 членов.

Однако Китай и Россия "остановили" предложение США, поставившее его во взвешенное состояние. Китай сказал коллегам в Совете, что ему нужно больше времени для изучения предложения по санкциям, в то время как Россия заявила, что необходимо больше доказательств, чтобы поддержать запрос США.

Ранее в четверг Северная Корея заявила, что укрепит свою оборону от Соединенных Штатов и рассмотрит возможность возобновления "всех временно приостановленных действий", что является явной ссылкой на мораторий на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: