Спроба вторгнення РФ у Харків стане початком великомасштабної війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню The Washington Post

Пряма мова: "Якщо Росія вирішить посилити ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією.

Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: Скажуть, що захищають російськомовне населення.

Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни".

Деталі: За словами Зеленського, президент Росії Володимир Путін має шанси і можливість домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл переговорів і знайти компроміс.

Президент вважає, що прихильники Путіна у РФ хочуть, щоб в Україні забули про окупацію Криму, в обмін на Донбас, але про це ніхто не забуде.

Також Зеленський вважає, що в Україні неможливо створити уряд, який контролювався б Росією: "Навіть якщо вони це зроблять, це буде найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я думаю, що це велика помилка так думати".

Цьому передувало: 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.