Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та пообіцяв, що в країні пануватиме мир і всі зустрінуть 2023 рік.

Джерело: звернення Зеленського на YouTube-каналі Офісу президента

Деталі: Президент попросив населення не панікувати та критично оцінювати інформацію про можливе вторгнення Росії до України.

Реклама:

На його думку, держава-агресор навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів. Зеленський попросив зберігати гідність і гордість, щоби не підігравати агресивним намірам Росії.

Водночас, він запевнив, що влада тісно співпрацює з партнерами щодо дипломатичного вирішення ситуації та посилює свою обороноздатність.

Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з’явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік – збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь – ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь – без вірусів. І щиро вірю – без війни. Слава Україні!"

Передісторія: