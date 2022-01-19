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Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники

Середа, 19 січня 2022, 19:41
Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та пообіцяв, що в країні пануватиме мир і всі зустрінуть 2023 рік.

Джерело: звернення Зеленського на YouTube-каналі Офісу президента

Деталі: Президент попросив населення не панікувати та критично оцінювати інформацію про можливе вторгнення Росії до України.

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На його думку, держава-агресор навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів. Зеленський попросив зберігати гідність і гордість, щоби не підігравати агресивним намірам Росії.

Водночас, він запевнив, що влада тісно співпрацює з партнерами щодо дипломатичного вирішення ситуації та посилює свою обороноздатність.

Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з’явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. 

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Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники.

Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні. 

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно! 

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік – збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. 

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. 

Вакцинуємо переважну більшість населення. 

В квітні  - відзначимо Великдень. 

В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь – ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима. 

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь – без вірусів. І щиро вірю – без війни. Слава Україні!"

Передісторія: 

  • 19 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із Зеленським стосовно накопичення російських військ уздовж українських кордонів. Далі президент зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, який сказав Зеленському, що Путін може вжити агресивні військові заходи "в дуже стислі терміни". Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан зібрався до України з візитом, а також запропонував Путіну й Зеленському зустрітися в Анкарі й обговорити ситуацію.
  • 19 січня комуністи на чолі з Геннадієм Зюгановим у Держдумі Росії офіційно звернулися до Путіна з проханням анексувати до складу Росії тимчасово окуповані території України.
  • Перед цим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який також є членом комітету парламенту з національної безпеки, сказав, що "від Росії можна чекати чого завгодно, але причин для паніки немає". 
  • Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України. У Білому домі вважають, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
  • За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.

Денис Карловський, УП
Теми: ЗеленськийРосіявійнаОфіс президентаОРДЛО
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