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Попытка вторжения РФ в Харьков станет началом крупномасштабной войны – Зеленский

Пятница, 21 января 2022, 11:37
фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вторжение РФ может произойти в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения и это будет началом крупномасштабной войны. 

Источник: интервью Зеленского изданию The Washington Post

Прямая речь: "Если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией.

Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: Скажут, что защищают русскоязычное население.

После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны".

Детали: По словам Зеленского, у президента России Владимира Путина есть шансы и возможность договориться о мирном урегулировании, сесть за стол переговоров и найти компромисс.

Президент считает, что сторонники Путина в РФ хотят, чтобы в Украине забыли об оккупации Крыма, в обмен на Донбасс, но об этом никто не забудет.

Также Зеленский считает, что в Украине невозможно создать правительство, которое бы контролировалось Россией: "Даже если они это сделают, это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут. Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что это большая ошибка так думать".

Этому предшествовало: 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХарьковРосcияоружие


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