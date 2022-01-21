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Затриманого в Італії на запит РФ українського режисера перевели під домашній арешт

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:52
Затриманого в Італії на запит РФ українського режисера перевели під домашній арешт
Лавренчук. фото з Facebook

Затриманого в Італії на запит Росії українського режисера Євгена Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

Джерело: його мати Ірина Лавренчук у групі Free Eugene Lavrenchuk у Facebook та "Радіо Свобода"

Пряма мова матері: "Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися – він у бадьорому настрої, стан здоровʼя нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку. Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців.

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Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну!".

Деталі: Ірина Лавренчук також попросила "всіх не писати сину зараз нічого, він має обмеження у звʼязку та спілкуванні, бо ведеться слідство".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 грудня 2021 року український режисер Євген Лавренчук на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що починає працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.
  • 15 грудня він вилетів із Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але в Італії його затримали на летовищі на запит російської сторони про екстрадицію. Відтоді митець перебував у слідчому ізоляторі в Неаполі.
  • Генеральне консульство України в Неаполі надає йому консульську допомогу. Згідно з рішенням російського суду у липні 2020 року, Євгена Лавренчука звинувачують у фінансових зловживаннях у Росії вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника "Польського театру в Москві".
  • "Ми чекаємо на додаткові матеріали з Росії. Москва повинна прислати запит на екстрадицію з Італії із детальним поясненням, на підставі чого вони просять видати Євгена Лавренчука. Потім цю інформацію буде аналізувати генеральний прокурор Апеляційного суду Неаполя, внаслідок чого запропонує на розгляд суду прийняти або відхилити прохання Росії про екстрадицію. Наразі я не отримував інформації з прокуратури, чи надійшли ці нові дані з Москви", – заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" адвокат режисера Альфонсо Татарано.

Довідково: Євген Лавренчук – український театральний режисер, із 2018 до березня 2021 року був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за постановку опери "Травіата" Джузеппе Верді.

Теми: ІталіяукраїнцікультураМЗС
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