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Задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера перевели под домашний арест

Пятница, 21 января 2022, 10:52
Задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера перевели под домашний арест
Лавренчук. фото из Facebook

Задержанный в Италии по запросу украинский режиссер Евгений Лавренчук переведен из следственного изолятора под домашний арест.

Источник: его мать Ирина Лавренчук в группе Free Eugene Lavrenchuk в Facebook и "Радио Свобода"

Прямая речь матери: "Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку. Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря вашим письмам и акциям в поддержку благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников.

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Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!".

Детали: Ирина Лавренчук также попросила "всех не писать сыну сейчас ничего, у него есть ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 декабря 2021 украинский режиссер Евгений Лавренчук на своей странице в Facebook сообщил, что начинает работать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.
  • 15 декабря он вылетел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. На 17 декабря e ytuj был билет в Украину, но в Италии его задержали на аэродроме по запросу российской стороны об экстрадиции. С тех пор художник находился в следственном изоляторе в Неаполе.
  • Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает ему консульскую помощь. Согласно решению российского суда в июле 2020 года, Евгений Лавренчук обвиняется в финансовых злоупотреблениях в России восемь лет назад. Тогда он работал в должности художественного руководителя "Польского театра в Москве".
  • "Мы ждем дополнительных материалов из России. Москва должна прислать запрос на экстрадицию из Италии с детальным объяснением, на основании чего они просят выдать Евгения Лавренчука. Затем эту информацию будет анализировать генеральный прокурор Апелляционного суда Неаполя, в результате чего предложит на рассмотрение суда принять или отклонить просьбу России об экстрадиции. Пока я не получал информации из прокуратуры, поступили ли эти новые данные из Москвы", - заявил в интервью "Радио Свобода" адвокат режиссера Альфонсо Татарано.

Справка: Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, с 2018 по март 2021 года был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Лауреат Государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за постановку оперы "Травиата" Джузеппе Верди.

Темы: ИталияукраинцыкультураМИД
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