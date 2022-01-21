Лукашенко пригрозив усім, хто запроваджуватиме санкції проти Білорусі та Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союзна держава "не хоче війни", але якщо хтось її "смикатиме, вводитиме санкції чи залякуватиме", то "мало не здасться", оскільки, за його словами, вони непереможні.

Джерело: Лукашенко журналістам, якого цитує державне видання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Я думаю, мене зрозуміє й керівництво Росії. Те, що я скажу, буде, напевно, співзвучним і їхнім позиціям. Ми не хочемо війни.

Реклама:

Але якщо нас будуть не просто постійно смикати не просто, як вони зараз роблять, а розгортати армії, залякувати нас, і ставити на межу виживання різноманітних санкцій, а ще більше загрожувати, як вони зараз роблять, то ми (Росія та Білорусь) ламаємо так що мало не здасться.

Тому з нами не треба зв'язуватись. Нас неможливо перемогти. І за духом ми люди такі, що неможливо перемогти, і за територією: від Бреста до Владивостока – вже багато хто пробував, ми пам'ятаємо. Чим закінчилося – зрозуміло. Тому не треба нас смикати. Ми нікому на город не ліземо, у нас достатньо землі. Але ще раз повторюю, якщо хтось не збагнув: мало не здасться. Я не погрожую, я просто попереджаю: боронь вас Господь!".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ