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Лукашенко пригрозил всем, кто будет вводить санкции против Беларуси и России

Пятница, 21 января 2022, 14:18
фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союзное государство "не хочет войны", но если кто-то его "будет дергать, вводить санкции или запугивать", то "мало не покажется", поскольку, по его словам, они непобедимы.

Источник: Лукашенко журналистам, которого цитирует государственное издание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны.

Но если нас будут не просто постоянно дергать не просто, как они сейчас делают, а разворачивать армии, запугивать нас, и ставить на грань выживания разного рода санкциями, а еще более угрожать, как они сейчас делают, то мы (Россия и Беларусь) ломанем так, что мало не покажется.

Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас Господь!".

Напомним:

  • Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".
  • Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления Александра Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиясанкции


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