КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку
П'ятниця, 21 січня 2022, 14:51
Столична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус в Україні.
Джерело: заступниця голови КМДА Ганна Старостенко
Пряма мова Старостенко: "Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.
У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції".
Нагадаємо: За добу 20 січня в Україні діагностували 20 156 випадків коронавірусної хвороби.
Українська правда