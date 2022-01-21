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КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:51
КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку
ФОТО КМДА

Столична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус в Україні.

Джерело: заступниця голови КМДА Ганна Старостенко

Пряма мова Старостенко: "Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.

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У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції".

Нагадаємо: За добу 20 січня в Україні діагностували 20 156 випадків коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: епідеміякоронавірусОмікронКиїввакцинація
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