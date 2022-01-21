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КГГА советует компаниям перевести своих сотрудников на дистанционку

Пятница, 21 января 2022, 13:51
КГГА советует компаниям перевести своих сотрудников на дистанционку
ФОТО КГГА

Столичные власти рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционный режим работы из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине.

Источник: заместитель председателя КГГА Анна Старостенко

Прямая речь Старостенко: "Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы.

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Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением маскового режима и социальной дистанции".

Напомним: За сутки 20 января в Украине диагностировали 20 156 случаев коронавирусной болезни.

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Украинская правда
Темы: эпидемиякоронавирусОмикронКиеввакцинация
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