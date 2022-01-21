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Івано-Франківська область переходить у "червону" зону через ковід

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:16
Івано-Франківська область переходить у червону зону через ковід
УП

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запровадджують в Івано-Франківській області з 24 січня.

Джерело: міністр Каінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Немчінов повідомляє, що 21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Вказано, що за результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

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Що передувало: 20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу констатував, що в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби із епіцентром у західній Україні.

Українська правда
Теми: карантинІвано-Франківська областькоронавірус
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