Івано-Франківська область переходить у "червону" зону через ковід

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запровадджують в Івано-Франківській області з 24 січня.

Джерело: міністр Каінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Немчінов повідомляє, що 21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Вказано, що за результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Що передувало: 20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу констатував, що в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби із епіцентром у західній Україні.