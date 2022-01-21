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Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону из-за ковида

Пятница, 21 января 2022, 16:16
УП

"Красный" уровень эпидемической опасности вводится в Ивано-Франковской области с 24 января.

Источник: министр Каинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Немчинов сообщает, что 21 января состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Указано, что по результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Что предшествовало: 20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге констатировал, что в Украине началась вспышка коронавирусной болезни с эпицентром в западной Украине.

Украинская правда
Темы: карантинИвано-Франковская областькоронавирус


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