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Рада спробує запровадити нове державне свято і здешевити покупки з-за кордону

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:47
Рада спробує запровадити нове державне свято і здешевити покупки з-за кордону
фото Getty Images

Наступного тижня Верховна Рада відновить засідання після свят і розгляне, зокрема, законопроєкти про підвищення ліміту оподаткування покупок в зарубіжних інтернет-магазинах та запровадження Дня української державності.

Джерело: речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

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Деталі: За її словами, в планах народних депутатів розглянути такі законопроєкти:

  • №4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
  • №5864 – щодо запровадження нового державного свята – Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня;
  • №3415 – щодо протидії поправочному спаму;
  • №5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;
  • Пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;
  • №6302 – щодо підготовки та ведення національного спротиву.

Крім того, пише Палійчук, у понеділок 24 січня о 19:00, у конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому народні депутати обговорять план роботи на тиждень.

Українська правда
Теми: Верховна Радаінтернетторгівлясвяткуваннязаконодавство
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