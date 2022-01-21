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Рада попытается ввести новый государственный праздник и удешевить покупки из-за границы

Пятница, 21 января 2022, 15:47
Рада попытается ввести новый государственный праздник и удешевить покупки из-за границы
фото Getty Images

На следующей неделе Верховная Рада возобновит заседание после праздников и рассмотрит, в частности, законопроекты о повышении лимита налогообложения покупок в зарубежных интернет-магазинах и введении Дня украинской государственности.

Источник: спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Детали: По ее словам, в планах народных депутатов рассмотреть следующие законопроекты:

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  • №4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;
  • №5864 – о введении нового государственного праздника – Дня Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля;
  • №3415 – о противодействии поправочному спаму;
  • №5583 – о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты;
  • Пакет президентских законопроектов о внедрении экономического паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;
  • №6302 – о подготовке и ведении национального сопротивления.

Кроме того, пишет Палийчук, в понедельник 24 января в 19:00 в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.

Украинская правда
Темы: Верховная Радаинтернетторговляпразднованиязаконодательство
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