Рада попытается ввести новый государственный праздник и удешевить покупки из-за границы
Пятница, 21 января 2022, 15:47
На следующей неделе Верховная Рада возобновит заседание после праздников и рассмотрит, в частности, законопроекты о повышении лимита налогообложения покупок в зарубежных интернет-магазинах и введении Дня украинской государственности.
Источник: спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram
Детали: По ее словам, в планах народных депутатов рассмотреть следующие законопроекты:
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- №4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;
- №5864 – о введении нового государственного праздника – Дня Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля;
- №3415 – о противодействии поправочному спаму;
- №5583 – о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты;
- Пакет президентских законопроектов о внедрении экономического паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302 – о подготовке и ведении национального сопротивления.
Кроме того, пишет Палийчук, в понедельник 24 января в 19:00 в конгрессно-выставочном центре "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.
Украинская правда