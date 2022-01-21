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Усі повідомлення про замінування, які надходять з ОРДЛО чи Росії, неправдиві – МВС

П'ятниця, 21 січня 2022, 17:02
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОЛІЦІЇ

У МВС повідомили, що неправдиві повідомлення про замінування надходять в Україну із тимчасово непідконтрольної території країни або з Російської Федерації. 

Джерело: департамент комунікації МВС

Дослівно: "Серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією.

Мета цього інформаційного-тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися.

Ми знаємо, що псевдоповідомлення про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації".

Деталі: У відомстві зазначають, що початок 2022 року став справжнім випробуванням не лише для правоохоронців, а й для учнів, батьків і педагогів освітніх закладів.

Так, з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень - електронною поштою, 27 – телефоном і 6 - особисто або поштою.

Відзначається, що це половина від всіх таких повідомлень за весь 2021 рік.

Правоохоронці повідомляють, що перевірили - 3 183 об’єкти, хоча жодне з таких повідомлень не було правдивим.

Завідомо неправдиве повідомлення про замінування карається позбавленням волі на строк від 2 до 8 років.

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Передісторія

  • СБУ з'ясувала, що українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ.
  • Повідомлення про "мінування" надходять у школи Львова, Києва, Рівно, Вінниці і тд.

Українська правда
Теми: УкраїнаМВС
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