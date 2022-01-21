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Все сообщения о заминировании, поступающие из ОРДЛО или России, ложны – МВД

Пятница, 21 января 2022, 17:02
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ПОЛИЦИИ

В МВД сообщили, что ложные сообщения о заминировании поступают в Украину из временно неподконтрольной территории страны или из Российской Федерации.

Источник: департамент коммуникации МВД

Дословно: "Серия псевдозаминирования является ничем иным как элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией.

Цель этого информационно-терроризма – держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти.

Мы знаем, что псевдосообщения о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или Российской Федерации".

Детали: В ведомстве отмечают, что начало 2022 года стало настоящим испытанием не только для правоохранителей, но и для учеников, родителей и педагогов образовательных учреждений.

Так, с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании, из них 306 сообщений – по электронной почте, 27 – по телефону и 6 – лично или по почте.

Отмечается, что это половина всех таких сообщений за весь 2021 год.

Правоохранители сообщают, что проверили - 3 183 объекта, хотя ни одно из таких сообщений не было правдивым.

Заведомо ложное сообщение о заминировании карается лишением свободы сроком от 2 до 8 лет.

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой".

Проверка обычно длится 3-4 часа. На это время работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

Предыстория:

  • СБУ выяснила, что украинцы заказывают "минирование" через телеграмм-чаты, контролируемые ФСБ РФ.
    Сообщения о "минировании" поступают в школы Львова, Киева, Ровно, Винницы и тд.

Украинская правда
Темы: УкраинаМВД


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