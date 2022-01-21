Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський призначив заступника Резнікова послом

П'ятниця, 21 січня 2022, 19:57
Петренко, фото: міноборони

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Анатолія Петренка послом України в Королівстві Саудівська Аравія.

Джерело: указ Зеленського №15/2022

Дослівно: "Призначити Анатолія Петренка надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Саудівська Аравія".

Довідково: Генерал-лейтенант Петренко звільнився з військової служби у 2018 році.

Був у складі миротворчих сил ООН в колишній Югославії, був призначений офіцером відділення планування та політики Штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та на воєнно-дипломатичну службу військовим представником — радником-посланником Місії України при НАТО.

Він брав участь у АТО на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

З 20 грудня 2017 року Петренко – заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Українська правда
Теми: ЗеленськийРезніковдипломатичні відносиниСаудівська Аравія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Президент Вірменії подав у відставку

Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування

В ОП прокоментували дані британської розвідки про плани РФ на Мураєва

Санаторій ДУС сплатив 1,8 млн грн податків у Росії 2021 року

У Росії заявили, що відключити її від SWIFT "де-факто неможливо"

Слідом за командувачем ВМС Німеччини за Росію заступився прем’єр Баварії

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і Порошенко – політика на двох
УДО заявило, що нічого не знає про відпочинок родини Зеленського на Сейшелах
Між президентами України і Польщі створять спеціальний канал зв’язку
Останні новини
18:19
Президент Вірменії подав у відставку
18:11
Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування
18:01
Формування РФ у неділю вже 7 разів порушували "тишу"
17:50
У Брюсселі водометом розігнали протест коронаскептиків
17:27
Мінагро скоротило кількість компаній, які можуть отримувати "соціальний" газ
17:15
В ОП прокоментували дані британської розвідки про плани РФ на Мураєва
17:03
Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Європи
16:48
Санаторій ДУС сплатив 1,8 млн грн податків у Росії 2021 року
16:42
Різниця прибутковості держоблігацій Китаю та США опустилася до рівня трирічної давнини
16:21
У Росії заявили, що відключити її від SWIFT "де-факто неможливо"
Усі новини...