Зеленський призначив заступника Резнікова послом

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Анатолія Петренка послом України в Королівстві Саудівська Аравія.

Джерело: указ Зеленського №15/2022

Дослівно: "Призначити Анатолія Петренка надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Саудівська Аравія".

Довідково: Генерал-лейтенант Петренко звільнився з військової служби у 2018 році.

Був у складі миротворчих сил ООН в колишній Югославії, був призначений офіцером відділення планування та політики Штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та на воєнно-дипломатичну службу військовим представником — радником-посланником Місії України при НАТО.

Він брав участь у АТО на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

З 20 грудня 2017 року Петренко – заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції.