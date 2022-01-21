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Зеленский назначил заместителя Резникова послом

Пятница, 21 января 2022, 18:57
Зеленский назначил заместителя Резникова послом
петренко, фото: минобороны

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра обороны Анатолия Петренко послом Украины в Королевстве Саудовской Аравии.

Источник: указ Зеленского №15/2022

Дословно: "Назначить Анатолия Петренко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Саудовской Аравии".

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Справка: Генерал-лейтенант Петренко уволился с военной службы в 2018 году.

Был в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии, был назначен офицером отделения планирования и политики Штаба Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и военно-дипломатической службой военным представителем — советником-посланником Миссии Украины при НАТО.

Он участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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С 20 декабря 2017 года Петренко – заместитель Министра обороны по европейской интеграции.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРезниковдипломатические отношенияСаудовская Аравия
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