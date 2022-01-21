Зеленский назначил заместителя Резникова послом
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра обороны Анатолия Петренко послом Украины в Королевстве Саудовской Аравии.
Источник: указ Зеленского №15/2022
Дословно: "Назначить Анатолия Петренко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Саудовской Аравии".
Справка: Генерал-лейтенант Петренко уволился с военной службы в 2018 году.
Был в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии, был назначен офицером отделения планирования и политики Штаба Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и военно-дипломатической службой военным представителем — советником-посланником Миссии Украины при НАТО.
Он участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
С 20 декабря 2017 года Петренко – заместитель Министра обороны по европейской интеграции.