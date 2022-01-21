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Зеленський запровадив нові санкції РНБО, зокрема проти австрійського архітектурного бюро

П'ятниця, 21 січня 2022, 22:36
Зеленський запровадив нові санкції РНБО, зокрема проти австрійського архітектурного бюро
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій Ради національної безпеки й оборони проти російських компаній, чиновників, а також австрійського архітектурного бюро, яке підготувало проєкт опери в окупованому Севастополі.

Джерело: укази Зеленського на сайті Офісу президента

Деталі: Зеленський долучив перелік із новими фізичними та юридичними особами до рішення про запровадження санкцій від 30 грудня 2021 року.

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В одному переліку санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників, зокрема засновника Вольфа Прікса. Вони розробили проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі для російської окупаційної адміністрації. У цьому ж переліку санкції проти 23 російських компаній.

В інших переліках санкції застосували проти російських суддів з окупованого Криму та членів російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові. До списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебєдєв. З 2017 року йому заборонено в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.

В указі №22/2022 президент запровадив санкції проти кіпрської офшорної компанії BISCONE LIMITED. Цій компанії, яку пов’язують з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим, належать 5,6% акцій державного підприємства "Турбоатом". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • РНБО запровадила 30 грудня 2021 року санкції проти росіян, які причетні до спорудження Кримського мосту між континентальною частиною Росії та окупованим Кримом через Керченську протоку.
  • Проти австрійського бюро в Україні розпочали процедуру накладення санкцій та кримінальне провадження ще в березні 2021 року. Водночас, австрійські правоохоронці відмовилися розпочинати розслідування за їхню діяльність.

Українська правда
Теми: ЗеленськийсанкціїРНБОокупаціяКрим
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