Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро

Пятница, 21 января 2022, 22:36
Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро
Президент Владимир Зеленский. Фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских компаний, чиновников, а также и австрийского архитектурного бюро, построившего проект оперы в оккупированном Севастополе.

Источник: указы Зеленского на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский приобщил новые списки с физическими и юридическими лицами к решениям о введении санкций от 30 декабря 2021 года.

Реклама:

В одном перечне санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шестерых его работников, в том числе основателя Вольфа Прикса. Они разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для русской оккупационной администрации. В этом же списке санкции против 23 российских компаний.

В остальных перечнях санкции были применены против российских судей из оккупированного Крыма и членов российской оккупационной администрации на Крымском полуострове. В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного Донбасса и разработку логотипа для оккупированного российскими войсками Крыма.

В указе №22/2022 президент ввел санкции против кипрской оффшорной компании BISCONE LIMITED. Этой компании, связываемой с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым, принадлежат 5,6% акций государственного предприятия "Турбоатом".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • СНБО ввел 30 декабря 2021 года санкции против россиян, причастных к сооружению Крымского моста между континентальной частью России и оккупированным Крымом через Керченский пролив.
  • Против вышеупомянутого австрийского бюро в Украине начали процедуру наложения санкций и уголовное производство еще в марте 2021 года. Тогда, однако, австрийские правоохранители отказались открыть свое расследование за деятельность своих граждан на оккупированной территории другого государства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийсанкцииСНБОоккупацияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: