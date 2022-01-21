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Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро

Пятница, 21 января 2022, 23:36
Президент Владимир Зеленский. Фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских компаний, чиновников, а также и австрийского архитектурного бюро, построившего проект оперы в оккупированном Севастополе.

Источник: указы Зеленского на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский приобщил новые списки с физическими и юридическими лицами к решениям о введении санкций от 30 декабря 2021 года.

В одном перечне санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шестерых его работников, в том числе основателя Вольфа Прикса. Они разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для русской оккупационной администрации. В этом же списке санкции против 23 российских компаний.

В остальных перечнях санкции были применены против российских судей из оккупированного Крыма и членов российской оккупационной администрации на Крымском полуострове. В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного Донбасса и разработку логотипа для оккупированного российскими войсками Крыма.

В указе №22/2022 президент ввел санкции против кипрской оффшорной компании BISCONE LIMITED. Этой компании, связываемой с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым, принадлежат 5,6% акций государственного предприятия "Турбоатом".

Предыстория: 

  • СНБО ввел 30 декабря 2021 года санкции против россиян, причастных к сооружению Крымского моста между континентальной частью России и оккупированным Крымом через Керченский пролив.
  • Против вышеупомянутого австрийского бюро в Украине начали процедуру наложения санкций и уголовное производство еще в марте 2021 года. Тогда, однако, австрийские правоохранители отказались открыть свое расследование за деятельность своих граждан на оккупированной территории другого государства.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийсанкцииСНБОоккупацияКрым


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