Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских компаний, чиновников, а также и австрийского архитектурного бюро, построившего проект оперы в оккупированном Севастополе.

Источник: указы Зеленского на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский приобщил новые списки с физическими и юридическими лицами к решениям о введении санкций от 30 декабря 2021 года.

В одном перечне санкции применили против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шестерых его работников, в том числе основателя Вольфа Прикса. Они разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе для русской оккупационной администрации. В этом же списке санкции против 23 российских компаний.

В остальных перечнях санкции были применены против российских судей из оккупированного Крыма и членов российской оккупационной администрации на Крымском полуострове. В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного Донбасса и разработку логотипа для оккупированного российскими войсками Крыма.

В указе №22/2022 президент ввел санкции против кипрской оффшорной компании BISCONE LIMITED. Этой компании, связываемой с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым, принадлежат 5,6% акций государственного предприятия "Турбоатом".

Предыстория: