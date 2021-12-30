Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст

Четвер, 30 грудня 2021, 19:40
РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст
Фото: РНБО, ілюстративне

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до фізичних і юридичних осіб, які причетні до спорудження Росією частини Кримського мосту.

Джерело: повідомлення РНБО

Дослівно: "Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь".

Деталі: В РНБО також заявили про запровадження санкцій щодо 18 осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України.

Також санкції застосували до 52 осіб, які, "обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу".

Передісторія:

  • Під час брифінгу у четвер Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.
  • Також він розповів, що наразі в апараті Ради національної безпеки та оборони немає подання на запровадження санкцій щодо активів 5-го президента України Петра Порошенка, якщо відповідні документи з’являться,  їх розглянуть.
  • Залізничну гілку Керченського мосту довжиною 19 км окупаційна влада відкрила у грудні 2019 року.  Сам міст коштував Росії 228 мільярдів рублів. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: