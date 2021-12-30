РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до фізичних і юридичних осіб, які причетні до спорудження Росією частини Кримського мосту.

Джерело: повідомлення РНБО

Дослівно: "Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь".

Деталі: В РНБО також заявили про запровадження санкцій щодо 18 осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України.

Також санкції застосували до 52 осіб, які, "обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу".

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