РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст
Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до фізичних і юридичних осіб, які причетні до спорудження Росією частини Кримського мосту.
Джерело: повідомлення РНБО
Дослівно: "Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь".
Деталі: В РНБО також заявили про запровадження санкцій щодо 18 осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України.
Також санкції застосували до 52 осіб, які, "обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу".
Передісторія:
- Під час брифінгу у четвер Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.
- Також він розповів, що наразі в апараті Ради національної безпеки та оборони немає подання на запровадження санкцій щодо активів 5-го президента України Петра Порошенка, якщо відповідні документи з’являться, їх розглянуть.
- Залізничну гілку Керченського мосту довжиною 19 км окупаційна влада відкрила у грудні 2019 року. Сам міст коштував Росії 228 мільярдів рублів.