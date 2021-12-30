Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст

Четвер, 30 грудня 2021, 20:40
Фото: РНБО, ілюстративне

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до фізичних і юридичних осіб, які причетні до спорудження Росією частини Кримського мосту.

Джерело: повідомлення РНБО

Дослівно: "Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь".

Деталі: В РНБО також заявили про запровадження санкцій щодо 18 осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України.

Також санкції застосували до 52 осіб, які, "обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу".

Передісторія:

  • Під час брифінгу у четвер Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.
  • Також він розповів, що наразі в апараті Ради національної безпеки та оборони немає подання на запровадження санкцій щодо активів 5-го президента України Петра Порошенка, якщо відповідні документи з’являться,  їх розглянуть.
  • Залізничну гілку Керченського мосту довжиною 19 км окупаційна влада відкрила у грудні 2019 року.  Сам міст коштував Росії 228 мільярдів рублів. 

Українська правда
Теми: Криманексія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери

Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid

Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва

Україна отримає додаткові бойові катери від США – Маркарова

Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ

Україна закрила доступ до своїх внутрішніх вод для російських кораблів

Усі новини...
Крим
Уряд скасував самоізоляцію для українців, які в'їжджають з Криму і ОРДЛО
В Україні судитимуть топчиновників окупаційної адміністрації Криму
Топ-5 провалів і досягнень України у 2021 році. І як вони вплинуть на нас у новому році
Останні новини
08:23
Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень та жодної госпіталізації у перший день року
08:00
Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери
07:30
AFP: Кількість Covid-випадків у Європі сягнула 100 мільйонів
07:03
У перший день року окупанти чотири рази зривали "тишу"
05:55
Кількість політв'язнів у Білорусі наближається до тисячі
04:52
Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid
03:51
На бельгійській дослідницькій станції в Антарктиді — спалах COVID-19
02:49
Пожежа в Колорадо знищила 1000 будинків, троє вважаються загиблими
01:50
Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва
00:50
Франція четвертий день поспіль фіксує більше 200 тисяч Covid-випадків
Усі новини...