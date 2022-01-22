Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 3,6 мільйона людей у світі заразилися Covid, найбільше в США та Франції

Субота, 22 січня 2022, 05:35
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 20 січня у світі виявили 3 647 178 хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 779 036 випадків, у Франції – 400 851, в Індії -  335 458.

Крім того, в Італії – 179 106 заражень, в Бразилії – 168 820.

Україна, де 20 156 хворих, на 28 місці у світі між Грецією та Румунією, у Європі – на 15 місці.

9 055 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (150 смертей) Україна на 16 місці у світі і на 7 – серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 20 січня в Україні 2 226 осіб госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього. Одужали за минулу добу 4 486 осіб.

Українська правда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 січня: США та агресія Росії, нові категорії для "тисячі Зеленського"

Усі фракції в Раді згодні відкласти роботу в залі через коронавірус

У першу добу роботи поліцейські "фантоми" піймали 990 порушників швидкості

У Держдепі США вважають, що Путін готовий напасти до середини лютого

ФОПів, що встановлять касові апарати, хочуть звільнити від штрафів на рік

"Тисячу за вакцинацію" можна буде витратити на освіту та комуналку – Шмигаль

Усі новини...
Останні новини
02:18
"Росія продовжує своє військове нарощування" навколо України – НАТО
01:38
"Росії було б нерозумно нападати на Україну" – Ердоган
00:48
Трюдо: Канада надасть Україні "нелетальне обладнання і поділиться розвідданими"
00:06
Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових
23:18
МЗС України просить посольства західних країн "не нагнітати"
22:40
США вивчають можливості додаткової допомоги економіці Україні
22:19
Новини 26 січня: "ковідна тисяча" на комуналку, штрафи ФОПам за касові апарати відтермінують
22:11
Зустріч радників у Нормандському форматі завершилась: домовилися зустрітися в Берліні
21:54
НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну
21:50
Американський регулятор не ризикнув підвищувати ставку
Усі новини...