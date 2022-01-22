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Понад 3,6 мільйона людей у світі заразилися Covid, найбільше в США та Франції

Субота, 22 січня 2022, 04:35
Понад 3,6 мільйона людей у світі заразилися Covid, найбільше в США та Франції
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 20 січня у світі виявили 3 647 178 хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 779 036 випадків, у Франції – 400 851, в Індії -  335 458.

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Крім того, в Італії – 179 106 заражень, в Бразилії – 168 820.

Україна, де 20 156 хворих, на 28 місці у світі між Грецією та Румунією, у Європі – на 15 місці.

9 055 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (150 смертей) Україна на 16 місці у світі і на 7 – серед європейських країн.

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Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 20 січня в Україні 2 226 осіб госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього. Одужали за минулу добу 4 486 осіб.

Українська правда
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