Понад 3,6 мільйона людей у світі заразилися Covid, найбільше в США та Франції

За добу 20 січня у світі виявили 3 647 178 хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 779 036 випадків, у Франції – 400 851, в Індії - 335 458.

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Крім того, в Італії – 179 106 заражень, в Бразилії – 168 820.

Україна, де 20 156 хворих, на 28 місці у світі між Грецією та Румунією, у Європі – на 15 місці.

9 055 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (150 смертей) Україна на 16 місці у світі і на 7 – серед європейських країн.

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