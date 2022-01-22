Более 3,6 миллиона человек в мире заразились Covid, больше всего в США и Франции

За сутки 20 января в мире обнаружили 3647178 больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 779 036 случаев, во Франции – 400 851, в Индии – 335 458.

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Кроме того, в Италии – 179 106 заражений, в Бразилии – 168 820.

Украина, где 20 156 больных, на 28 месте в мире между Грецией и Румынией, в Европе – на 15 месте.

9 055 человек в мире скончались от вируса в сутки. По этому показателю (150 смертей) Украина находится на 16 месте в мире и на 7 – среди европейских стран.

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Напомним: 20 января в Украине 2226 человек госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него. Выздоровели за минувшие сутки 4 486 человек.