ДСНС: "мінування" – елемент гібридної агресії й спланована операція

Держслужба з надзвичайних ситуацій заявляє, що серія псевдозамінувань є елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні ми можемо впевнено констатувати: серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією.

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Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися. Тому головне – зберігати спокій".

Деталі: У ДСНС зазначили, що псевдоповідомлення про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації.

За даними держслужби, лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, що складає половину таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік.

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При цьому 306 повідомлень надійшло електронною поштою, 27 – телефоном і 6 – особисто або поштою.

У ДСНС наголосили, що правоохоронці реагували на всі повідомлення про мінування, було перевірено 3 183 об’єкти. Жодне з таких повідомлень не було правдивим.

У ДСНС просять українців, особливо батьків школярів, не піддаватись на провокації і зберігати спокій.

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

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