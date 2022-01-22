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ГСЧС: "минирование" – элемент гибридной агрессии и спланированная операция

Суббота, 22 января 2022, 09:29
ГСЧС: минирование – элемент гибридной агрессии и спланированная операция
фото полиции

Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что серия псевдозаминирований является элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня мы можем с уверенностью констатировать: серия псевдозаминирований является ничем иным как элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией.

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Цель этого информационного терроризма – держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти. Поэтому главное – сохранять спокойствие".

Детали: В ГСЧС отметили, что псевдосообщения о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или из Российской Федерации.

По данным госслужбы, только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании, что составляет половину таких сообщений, полученных за весь 2021 год.

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При этом 306 сообщений поступило по электронной почте, 27 – по телефону и 6 – лично или по почте.

В ГСЧС отметили, что правоохранители реагировали на все сообщения о минировании, было проверено 3 183 объекта. Ни одно из таких сообщений не было правдивым.

В ГСЧС просят украинцев, особенно родителей школьников, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой".

Проверка обычно длится 3-4 часа. На это время работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

Предыстория:

  • СБУ выяснила, что украинцы заказывают "минирование" через телеграмм-чаты, контролируемые ФСБ РФ.
  • Сообщения о "минировании" поступают в школы Львова, Киева, Ровно, Винницы и тд.

Украинская правда
Темы: минированиеГСЧС
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