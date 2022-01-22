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У Києві на дистанційне навчання перейшли 2 школи і майже тисяча класів

Субота, 22 січня 2022, 10:16
У Києві на дистанційне навчання перейшли 2 школи і майже тисяча класів
фото КМДА

У Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

Джерело: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє сайт КМДА

Дослівно: "Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності, і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока.

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Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах".

Деталі: Мондриївський нагадав, що Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі.

В той же час, керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти.

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За словами заступника голови КМДА, голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах.

Він нагадав, що столичні освітяни – лідери з вакцинації в країні і на сьогоднішній день щеплено 98% працівників освітніх закладів.

Що передувало: У Львові з 24 січня учні 5-11-х класів переходять на дистанційне навчання через нову хвилю епідемії Covid, згодом по домівках можуть відправити молодші класи та вихованців дитсадків. 

Українська правда
Теми: Київосвітакоронавірус
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