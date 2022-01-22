В Киеве на дистанционное обучение перешли 2 школы и около тысячи классов

В Киеве на дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

Источник: зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает сайт КГГА

Дословно: "Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высоко.

Так, из 320 тысяч учеников и учителей, больных – чуть больше 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях".

Детали: Мондриевский напомнил, что Киев находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме.

В то же время руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы – исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении.

По словам заместителя главы КГГА, главы районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мерами в школах.

Он напомнил, что столичные педагоги – лидеры по вакцинации в стране и на сегодняшний день привиты 98% работников образовательных учреждений.

Что предшествовало: Во Львове с 24 января ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение из-за новой волны эпидемии Covid, позже по домам могут отправить младшие классы и воспитанников детсадов.