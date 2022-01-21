"Такої динаміки ще не бачили": у Львові 5-11 класи відправляють в онлайн через Covid

У Львові з 24 січня учні 5-11-х класів переходять на дистанційне навчання через нову хвилю епідемії Covid, згодом по домівках можуть відправити молодші класи та вихованців дитсадків.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий на брифінгу після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Пряма мова Садового: "Ситуація з ковідом є не просто загрозливою – такої динаміки ми ще у Львові за 2 роки не бачили.

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Сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих орієнтовно 10 тисяч, велика частина на самоізоляції і частина не прийшли, тому що цілі класи пішли на дистанційне навчання.

Є прохання від директорів шкіл і вчительського середовища, щоб ми з понеділка на 2 тижні старші класи відправили на дистанційне навчання. Мова про 5-11-ті класи.

З понеділка будемо приймати рішення стосовно молодшої школи. Також відправляємо на дистанційне все позашкілля".

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Деталі: Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл.

За словами Садового, у Львові немає великої захворюваності на Covid, у місті загалом 304 хворих, але "є серйозний ріст захворюваності серед дітей".

Він сказав, що з керівництва мерії він єдиний не захворів: усі його заступники і багато керівників департаментів – хворі. У місті "велика кількість двірників похворіли, більше 10% водії громадського транспорту похвор"і. .

"Йде дуже серйозна хвиля. І я розумію, що це тільки початок", – саказав Садовий.

За його словами, з досвіду країн ЄС, за тиждень-півтора захворюваність вийде на пік.

Мер закликав не виходити з дому, якщо є симптоми хвороби, а також перенести масові заходи.

І зазначив, що 21 січня у Львові школи також відправили дітей по домівках через повідомлення про "мінування".

Нагадаємо: В Україні після свят різко зростає добова кількість хворих на Covid, частка дітей серед хворих в останні два дні становить 11-12%. Найгірша ситуація в Івано-Франківській та Львівській області, а також у столиці Києві.

У Чернівецькій області з 21 січня школи перевели на дистанційне навчання через Covid-19.

Столична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус в Україні.

В Україні почався новий спалах Covid з епіцентром на заході. У МОЗ припускали, що пік нової хвилі припаде на лютий і що буде більше випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон".