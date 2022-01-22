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Вірогідність повномасштабного вторгнення РФ вища, ніж у 2014 році – Аваков

Субота, 22 січня 2022, 13:17
Вірогідність повномасштабного вторгнення РФ вища, ніж у 2014 році – Аваков
Аваков, фото МВС

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що вірогідність повномасштабного вторгнення Росії в Україну в останні дні вища, ніж це було в 2014 році.

Джерело: Аваков під час круглого столу з нагоди Дня Соборності, повідомляє Радіо Свобода

Пряма мова: "На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році".

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Деталі: За словами Авакова, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тисяч військових.

Він додав, що довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад тисячу кілометрів – через дії Білорусі.

У п'ятницю у Facebook Аваков висловив упевненість у тому, що Україна може відстояти Харків у разі спроби окупації з боку РФ.

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"Загрози реальні – ризики високі – але й сила нашого стримування набагато вища, ніж у 2014", – писав він.

Довідка: Аваков займав посаду міністра внутрішніх справ з 27 лютого 2014 року до 15 липня 2021 року.

Теми: АваковвійнаРосія
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