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Вероятность полномасштабного вторжения РФ выше, чем в 2014 году – Аваков

Суббота, 22 января 2022, 13:17
Вероятность полномасштабного вторжения РФ выше, чем в 2014 году – Аваков
Аваков, фото МВД

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.

Источник: Аваков во время круглого стола по случаю Дня Соборности, сообщает Радио Свобода

Прямая речь: "По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году".

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Детали: По словам Авакова, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.

Он добавил, что длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров – из-за действий Беларуси.

В пятницу в Facebook Аваков выразил уверенность в том, что Украина может отстоять Харьков в случае попытки оккупации со стороны РФ.

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"Угрозы реальны – риски высоки – но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014", – писал он.

Справка: Аваков занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года по 15 июля 2021 года.

Темы: АваковвойнаРосcия
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