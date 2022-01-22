Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вероятность полномасштабного вторжения РФ выше, чем в 2014 году – Аваков

Суббота, 22 января 2022, 14:17
Аваков, фото МВД

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.

Источник: Аваков во время круглого стола по случаю Дня Соборности, сообщает Радио Свобода

Прямая речь: "По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году".

Детали: По словам Авакова, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.

Он добавил, что длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров – из-за действий Беларуси.

В пятницу в Facebook Аваков выразил уверенность в том, что Украина может отстоять Харьков в случае попытки оккупации со стороны РФ.

"Угрозы реальны – риски высоки – но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014", – писал он.

Справка: Аваков занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года по 15 июля 2021 года.

Темы: АваковвойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

Рада обратилась к иностранным институтам по шантажу России

"Покраснела" еще одна область

фотоПервому заместителю Кличко вручили подозрение

Премьер Британии верит в наступление РФ на Киев, несмотря на отказ большинства посольств эвакуироваться

Блэкаут сразу в трех странах Центральной Азии: нет света, воды, блокировано жизнеобеспечение

Все новости...
Аваков
О чем Фузайлов, Тимошенко, Аваков и Семенченко рассказывали "Украинской правде" в 2021 году
Минус Медведчук, плюс Порошенко – субъективные итоги 2021-го
Аваков о поведении "слуги", который хамил полицейским: не единственный эпизод
Последние новости
12:43
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно бы забрал Украину", в Кремле ответили
12:28
видеоНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете
12:27
США сократили срок лицензий группы "ГАЗ" Дерипаски из-за ситуации вокруг Украины
12:26
Минобороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии
12:09
Ученые изучили, сколько времени COVID-штамм Омикрон может жить на разных поверхностях
12:09
Renault, Nissan и Mitsubishi инвестируют 23 млрд долларов в совместную разработку электромобилей – СМИ
11:47
видео Лагун будет выплачивать долг "Дельта Банка" государству 27 тысяч лет – медиа
11:46
Рада обратилась к иностранным институтам по шантажу России
11:46
ФЛП поскандалили с полицией: есть задержанные - СМИ
11:45
Президент Польши в конце недели созывает Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины
Все новости...