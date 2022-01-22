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Центром Києва пройшла хода на честь перших загиблих на Майдані

Субота, 22 січня 2022, 15:02
Укрінформ

У центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

Джерело: Укрінформ

 
всі фото - Укрінформ

Деталі: Рух відбувся маршрутом: Лядські ворота – вулиця Хрещатик – Європейська площа – вулиця Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" – Меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Учасники ходи запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дошок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери, Богдана Калиняка.

Біля пам'ятного знака Сергієві Нігояну відбулося богослужіння за першими полеглими Героями Небесної Сотні.

 

Директор Музею Майдану Ігор Пошивайло нагадав про трагічні події восьмирічної давності й перші жертви Майдану – саме в цих місцях, де відбувається хода пам’яті.

 

Довідка: Зранку 22 січня 2014 року зазнав смертельного поранення у голову 21-річний вірменин Сергій Нігоян із Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їхнього початку.

Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня у лісі під Києвом виявили тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали напередодні невідомі просто з лікарні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану – киянин Олександр Бадера. Від пневмонії, після того як мітингувальників поливали крижаною водою, за кілька днів помер івано-франківець Богдан Калиняк.

Пам'ятна хода – це щорічна практика, започаткована побратимами. Хода відбувається в центрі Києва в день, коли загинули або зазнали смертельних травм перші шестеро учасників Майдану.

Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян. Блокпост 3-ої барикади, на якому чергував Нігоян, було розміщено біля Лядських воріт, які тепер є місцем початку акції.

Організаторами ходи є ГО "3 Сотня Самооборони Майдану", ГО "Родини "Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності.

Що передувало: 21 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що, згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції Гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше.

Теми: КиївакціїМайдан
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