В центре Киева прошло шествие в честь первых погибших на Майдане

В центре Киева состоялось шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни.

Источник: Укринформ

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Детали: Шествие прошло по маршруту: Лядские ворота – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" – Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС – Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам майдановцев Сергею Нигояну, Михаилу Жизневскому, Роману Сенику, Юрию Вербицкому, Александру Бадере, Богдану Калиняку.

У памятного знака Сергею Нигояну состоялось богослужение за первыми павшими Героями Небесной Сотни.

Директор Музея Майдана Игорь Пошивайло напомнил о трагических событиях восьмилетней давности и первых жертвах Майдана – именно в этих местах, где происходит ход памяти.

Справка: Утром 22 января 2014 года получил смертельное ранение в голову 21-летний армянин Сергей Нигоян из Днепропетровской области. Впоследствии смертельное огнестрельное ранение в сердце получил 25-летний белорус Михаил Жизневский. Оба были активистами Майдана и участвовали в протестах фактически с самого начала.

Раненый в этот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Также 22 января в лесу под Киевом обнаружили тело львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток – активиста Майдана похитили неизвестные прямо из больницы.

Через несколько дней от многочисленных травм, которые получил 22 января, умер еще один участник Майдана – киевлянин Александр Бадера. От пневмонии, после того как митингующих поливали ледяной водой, через несколько дней скончался ивано-франковец Богдан Калиняк.

Памятное шествие – это ежегодная практика, начатая побратимами. Шествие происходит в центре Киева в день, когда погибли или получили смертельные травмы первые шестеро участников Майдана.

Акцию в 2015 году начала Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян. Блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Нигоян, был размещен у Лядских ворот, которые теперь являются местом начала акции.

Организаторами шествия являются ОО "3 Сотня Самообороны Майдана", ОО "Семьи "Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства.

Что предшествовало: 21 января Государственное бюро расследований сообщило, что согласно последним данным первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.