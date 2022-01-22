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Меджліс закликав владу чіткіше формулювати позицію щодо Криму

Субота, 22 січня 2022, 15:30
Рефат Чубаров, фото Радіо Свобода

Меджліс кримськотатарського народу закликає український політикум більш чітко формулювати позицію та вимоги України на міжнародних майданчиках.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми хочемо закликати, у тому числі і владу, і українську політичну думку, щоб ми більш чітко формулювали нашу українську позицію, вимогу на всіх міжнародних майданчиках, щоб ми уникали градації наших завдань, мовляв, питання, пов‘язані з окремими районами Донбасу, а потім, другою чергою – Крим.

Так говорять деякі наші партнери, бо ми є нечіткими. Отже, ми пропонуємо, щоб питання єдиної формули територіальної цілісності української держави – в межах міжнародно визнаних кордонів включно з Автономної Республікою Крим та містом Севастополь – щоб ця формула була присутня і вимагалася з боку України на всіх міжнародних майданчиках. Це особливо важливо зараз".

Деталі: Чубаров заявив про готовність Меджлісу підтримувати всі ініціативи та зусилля щодо мобілізації українського суспільства навколо можливих загроз. Він також наголосив, що основним завданням українців є відновлення територіальної цілісності України.

Теми: МеджлісКримЧубаров
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