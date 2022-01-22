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Меджлис призвал власть четче формулировать позицию по Крыму

Суббота, 22 января 2022, 14:30
Меджлис призвал власть четче формулировать позицию по Крыму
Рефат Чубаров, фото Радио Свобода

Меджлис крымскотатарского народа призывает украинский политикум четче формулировать позицию и требования Украины на международных площадках.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы хотим призвать, в том числе и власть, и украинскую политическую мысль, чтобы мы более четко формулировали нашу украинскую позицию, требования на всех международных площадках, чтобы мы избегали градации наших задач, мол, вопросы, связанные с отдельными районами Донбасса, а затем второй очередью – Крым.

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Так говорят некоторые наши партнеры, потому что мы нечетки. Итак, мы предлагаем, чтобы вопрос единой формулы территориальной целостности украинского государства – в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь – чтобы эта формула присутствовала и требовалась со стороны Украины на всех международных площадках. Это особенно важно сейчас.

Детали: Чубаров заявил о готовности Меджлиса поддерживать все инициативы и усилия по мобилизации украинского общества вокруг возможных угроз. Он также подчеркнул, что основная задача украинцев – восстановление территориальной целостности Украины.

Темы: МеджлисКрымЧубаров
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