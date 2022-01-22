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Україна готова запросити на свою територію війська Британії – дипломат

Субота, 22 січня 2022, 18:02
Україна готова запросити на свою територію війська Британії – дипломат
Війська Великої Британії, фото getty images

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про готовність попросити Лондон про перекидання військ на українську території у разі, якщо Владімір Путін наважиться на широкомасштабний наступ.

Джерело: інтерв'ю Пристайка телеканалу ДОМ

Пряма мова: "Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію".

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Деталі: Український дипломат зазначив, що Київ проситиме втручання своїх західних партнерів, таких як Британія, у випадку початку війни. Він пояснив, що окрім зброї, Україна готова прийняти допомогу іноземних військових, оскільки Росія має у своєму розпорядженні чисельні збройні сили і ЗСУ потрібна підтримка у протистоянні.

Він додав, що у разі розв'язання Москвою війни, вона стане катастрофічною як для України та РФ, так і для всієї Європи. Саме тому, на думку Пристайка, потрібно докласти зусиль зараз і запобігти воєнним діям.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц узгодили спільну позицію щодо наслідків для Росії у випадку вторгнення на територію України.

Теми: війнаВелика БританіяУкраїнаРосія
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