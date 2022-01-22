Украина готова пригласить на свою территорию войска Британии – дипломат

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о готовности попросить Лондон о переброске войск на украинскую территорию в случае, если Владимир Путин решится на широкомасштабное наступление.

Источник: интервью Пристайко телеканалу ДОМ

Прямая речь: "Если будет начало активных боевых действий, попросим все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашу территорию".

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Детали: Украинский дипломат отметил, что Киев будет просить вмешательства своих западных партнеров, таких как Великобритания, в случае начала войны. Он пояснил, что кроме оружия Украина готова принять помощь иностранных военных, поскольку Россия располагает многочисленными вооруженными силами и ВСУ требуется поддержка в противостоянии.

Он добавил, что в случае развязывания Москвой войны она станет катастрофической как для Украины и РФ, так и для всей Европы. Именно поэтому, по мнению Пристайко, нужно приложить усилия сейчас и предотвратить военные действия.

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