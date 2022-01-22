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Німеччина готується евакуювати з України сім'ї дипломатів на тлі загрози війни

Субота, 22 січня 2022, 20:06
Паспортний контроль, фото pixabay

Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні.

Джерело: Bild

Деталі: Видання уточнює, що план евакуації буде реалізовано "у разі подальшого погіршення ситуації". Йдеться про нарощування російської військової присутності поблизу українських кордонів і на окупованих територіях та ймовірну агресію РФ проти України.

Водночас Берлін виключає постачання зброї Україні для протидії агресивним планам Кремля.

Передісторія: За даними журналіста Fox News, члени сімей американських дипломатів, що перебувають в Україні, мають бути евакуйовані незабаром.

Теми: війнаНімеччинаУкраїнаРосія
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